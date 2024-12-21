ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على الاقمار الصناعية؟ يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يريد معرفة إجابته عدد كبير من الآباء والأمهات من كافة البلاد العربية وهذا من أجل تنزيل القناة على شاشة التلفاز التي لديهم والاستمتاع بالمحتوى الهادف الذي تعرضه، لهذا قمنا في مقالنا هذا الإجابة على هذا السؤال موضحين التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

يستطيع الأشخاص مشاهدة كافة ما تقدمه قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: عالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على العرب سات

حتى يتمكن الأفراد من متابعة قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات فإنه يجب عليهم ادراج المعلومات التالية:

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على أجهزة الاستقبال

تتم عملية ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على أجهزة الاستقبال من خلال تطبيق الخطوات التالية: