عروض كازيون ماركت الهائلة في رأس السنة وخصومات تصل لـ 50%

عرو كازيون ماركت، هي من أكثر المواضيع شغفًا لدى شريحة كبيرة من الأشخاص، نظرًا لما تقدمه هذه العروض من خصومات هائلة تتلاءم مع العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى أن كازيون هو أحد أكبر السلاسل والماركات العاملة في الدولة المصرية، يقدم باقة كبيرة من المنتجات والسلع الغذائية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، وعليه أصبح من السهل معرفة بعض العروض الذي يقدمها الكازيون في السطور التالية.

عروض كازيون ماركت

من أبرز عروض كازيون ماركت بمختلف فروعه على مستوى الجمهورية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

عرض على شاشة “ال اي دي سمارت 32 بوصة” بـ 3888 جنيه.

عرض على خلاط فلامنجو 400 وات بـ 699 جنيه.

كذلك عرض على “ناشورال سكاي دفاية 2 شمعة” بـ 299 جنيه.

عروض كازيوت ماركت الان

ولمعرفة باقي العروض الخاصة بكازيون ماركت على مستوى الجمهورية وبما يشمل السلع الغذائية التي تأتي بمناسبة دخول رأس السنة الميلادية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر “نوتيلا شوكولاتة” لـ 178 جنيهًا من حجم 350 جم.

كذلك عرض على تندر تشيكن برجر بـ 109.95 جنيهًا.

بالإضافة إلى عرض ميكو برجر جامبو 1.5 كجم بسعر 289.25 جنيهًا.

مناديل مطبخ فاميليا (6+2 رول إضافي) بسعر 59.95 جنيهًا بدلًا من 67.95 جنيهًا.

عرض صابون كاماي 4 قطع بـ 53.95 جنيهًا.

عرض على جيل منظف 3 لتر بـ 172.50 جنيهًا.

تايد جيل (3.3 لتر) بسعر 160 جنيهًا بدلًا من 199.95 جنيهًا.

أخر موعد لعروض كازيون ماركت لرأس السنة

أكدت أسواق كازيون ماركت أن أخر موعد للعروض والتخفيضات المطروحة أمام جميع المواطنين على مستوى الجمهورية تستمر إلى يوم الإثنين الموافق 23 من شهر ديسمبر، فيما تبدأ بعدها عروض رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، حتى يتمكن جميع المواطنين والأشخاص من التعرف عليها وشراء كافة السلع.