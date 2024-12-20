“افتــــح من فــونـك” التسجيل في منصه حمايتي بلس SuperQi 2025 للحصول علي الرعاية الاجتماعية

في بيان رسمي من قبل وزارة العمل وشؤون الاجتماعية العراقية وتحت قيادة الوزير أحمد الأسدي، تم الإعلان رسمياً عن العمل بتطبيق حمايتي بلس، وذلك بعد تجربته لمدة أسابيع، حيث نال التطبيق اعجاب الكثير من المواطنين داخل العراق، حيث يعمل التطبيق على توفير الوقت والجهد لمساعدة المواطنين في تسجيل البيان السنوي، وذلك بإضافة الكثير من الخدمات التكنولوجية المتميزة، يمكن الآن لجميع المواطنين داخل دوله العراق الاستفادة من التطبيق وذلك من خلال تحميله بكل سهولة، يمكنكم معرفه كافة التفاصيل الخاصة وبالتطبيق من خلال السطور التالية.

منصة حمايتي بلس

اذا كانت المرة الاولى التي تتعرف فيها على منصة حمايتي بلس يمكنك الاستعانة بنا، تعد منصة حمايتي بلس واحده من أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعمل تلك المنصات على تيسير ادخال البيانات كل عام عن العاملين في الدولة، وذلك من خلال امداد المنصة بالعديد من الخدمات الإلكترونية الهامة.

منها بصمة الوجه، وذلك بالاعتماد على تقنيات حديثة فائقة التطور الى حماية بيانات المواطنين والحد من عمليات انتحال الشخصية، يمكنك الآن تقديم اثبات الحياة بشكل أفضل وأسرع، كل ما عليك هو تنزيل التطبيق والاستفادة من خدماته، من المقرر أن يتم العمل بالتطبيق بداية من 1 يناير 2025.

رابط تطبيق حمايتي بلس

حمل الان تطبيق حمايتي بلس من خلال هاتفك بكل سهولة، وبخطوات بسيطة تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، ننقل لكم كافة الخطوات من خلال هذه الفقرة: