اطلع من هنا.. موعد صرف معاش التقاعد النسبي في الجزائر بالتفاصيل والخطوات

حرصت الحكومة الجزائرية على مد يد العون للمواطن الجزائري خاصة من المتقاعدين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وعليه فقد طرحت معاش التقاعد النسبي وهو يعتبر من أهم المبادرات المالية التي توفرها الدولة لمساعدة المواطن على تحمل الأعباء الاقتصادية، كما أكدت الوزارة أن هذه البطاقة يمكن الحصول عليها من جميع من يعانون من أمراض مزمنة، حيث يمكنهم صرف مبلغ وقدره 5000 دينار بالإضافة إلى العلاوات التي تتم إضافتها إلى الرواتب، وجدير بالذكر أن الجميع يتساءلون عن موعد صرف معاش التقاعد النسبي وهذا ما نسلط عليه الضوء، لذلك يمكنكم التعرف على التفاصيل للاستفادة الكاملة بقيمة المبلغ بصورة شهرية.

صرف معاش التقاعد النسبي للمتقاعدين

بعض المواطنين المسجلين في معاش التقاعد النسبي يرغبون في التعرف على موعد صرف قيمة الراتب الشهري الجديد، والذي قد أعلنته هيئة التشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر وقد أكدت أنه سيتم صرف قيمة الراتب مع أول كل شهر ميلادي، وجدير بالذكر أنه تم التصريح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بأن الاستفادة من راتب التقاعد النسبي تم إيقافه نهائيا، وإذا تم العودة إليه مرة أخرى،

سيتم الإعلان عن ذلك وقد أشارت بأنه سيتم تعويض جميع المستفيدين ببطاقة الفحوصات الطبية وذلك لتعويض المواطن عن المبلغ الذي كان يصرفه في الفترة الماضية.

ما هو معاش التقاعد النسبي؟

أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي تفاصيل معاش التقاعد النسبي الذي قد طرحته مؤخرا وقد أكدت بأنه يتم استخراج بطاقة طبية لجميع الأشخاص من ذوي الأمراض المزمنة، وعليه فقد أوضحت بأنه يتم صرف مبلغ قيمته 5000 دينار لجميع المستفيدين وقد أعلنت أيضا بأن العلاوة تبلغ قيمتها بين 400 إلى 3000 دينار لجميع المستفيدين من الراتب ويتم العمل على صرف المنحة بشكل سنوي بقيمة 5000 دينار للمستفيدين، وجدير بالذكر أن الوزارة أشارت بأنه يتم في هذه الفترة العمل على زيادة قيمة الرواتب الشهرية لجميع المواطنين الموظفين أو من يحصلون على رواتب تقاعدية.

ما هي مميزات بطاقة الشفاء؟

تعتبر بطاقة الشفاء من أهم البطاقات التي يستفيد منها جميع المواطنين في الجزائر وتتميز بمجموعة من المميزات المختلفة، من بينها نذكر الآتي: