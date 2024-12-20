ملحمة تاريخية أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37 على تردد قناة الفجر الجزائرية

بعد عرض حلقة اليوم، فإن محبي أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي يحاولون متابعة موعد عرض الحلقة التالية ومن المقرر أن يتم عرضها يوم الاثنين المقبل عبر قناة تي آر تي 1 التركية وجدير بالذكر أن هذا المسلسل يعتبر من أهم الأعمال الدرامية في تركيا، حيث يستعرض معارك الصليبيين والمسلمين وق شهدت حلقة اليوم العديد من الأحداث المثيرة التي تتعلق بانضمام شقيق صلاح الدين الأيوبي، للمعارك معه، إضافة إلى كل ذلك فإن هناك مجموعة من التطورات الهامة التي جعلت جميع المتابعين ينتظرون موعد عرض الحلقة القادمة بفارغ الصبر.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

الجدير بالملاحظة أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 تصدر محركات البحث في الآونة الأخيرة بين عشاق ومحبي الدراما التركية التاريخية وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتضمن أحداث الحلقة مفاجآت مثيرة تعمل على جذب انتباه الجمهور، وذلك لأن هذا المسلسل يحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في تركيا نفسها بل في العديد من الدول الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك إلى القصة التي تتناول حياة النصير صلاح الدين محرر بيت المقدس الذي يعرفه الجميع من المشرق إلى المغرب.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي خلال الأيام القادمة إذ تعرض الحلقة على قناة تي آر تي التركية يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 7:00 مساء بتوقيت تركيا والسعودية، وأيضا تعرض كل يوم ثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة، بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير الحلقة مترجمة على بعض المواقع على الإنترنت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

تشهد هذه الفترة ترقبا كبيرا من جمهور مسلسل صلاح الدين الأيوبي لعرض الحلقة 38 من أحداث المسلسل كما يرغبون في معرفة أهم القنوات الناقلة، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المسلسل على القنوات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة TRT التركية