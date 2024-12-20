“من النهاردة مافيش زن ولا عياط” ثبت الآن تردد قناة وناسة 2025 نايل سات وعرب سات بجودة عالية للاستمتاع بمغامرات لولو

تعتبر قناة الأطفال وناسة واحدة من أبرز القنوات التي تتواجد على الساحة الفضائية والتي يحب مشاهدة محتواها ملايين الأطفال من جميع انحاء الوطن العربي، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير من الآباء والأمهات يتساءلون عن تردد قناة وناسة كيدز 2024 من أجل تنزيلها للصغار، لهذا في ذلك المقال قررنا أن نتعرف على تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

لكي يتابع الأفراد محتوى قناة الأطفال وناسة على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (Vertical).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة كيدز 2025 عرب سات

هناك عدد من المعلومات التي ينبغي على الأشخاص ادراجها من أجل تثبيت تردد قناة وناسة كيدز 2024 على القمر الصناعي عرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (Horizontal).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم مزايا قناة الأطفال وناسة

جاءت أهم مزايا قناة الأطفال وناسة كما يلي: