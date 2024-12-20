اوعى تفوتك ملحمــة المغــول.. تابع مسلسل المؤسس قيامة الحلقة 175 عــبر تردد قناة atv التركية في أحداث تاريخية ولا أروع

يعد تردد قناة atv من الترددات المهمة وخاصة في الفترة الحالية وذلك مع عرض الجزء السادس من حلقات مسلسل قيامة عثمان الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في سنوات عرضه السابقة، ومن المتوقع أن يستكمل الجزء السادس النجاح السابق للأجزاء السابقة، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد القناة على القمر الصناعي في السطور التالية لهذا المقال.

تردد قناة atv

إذا كنت من عشاق مسلسل قيامة عثمان وترغب في معرفة تردد قناة atv وذلك حتى تشاهد حلقات المسلسل قبل عرضها على شاشة قناة الفجر الجزائرية مدبلجة باللغة العربية، و إليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والذي يتمثل في التالي:

القناة هي ATV التركية.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات هو 12034.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

معدل استقطاب اتجاه القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

جودة بث القناة: HD.

خطوات تنزيل القناة

بعد معرفة تردد قناة atv يمكنك بكل سهولة معرفة خطوات تنزيل القناة والتي تمكنك من مشاهدة مسلسل قيامة عثمان وكافة المسلسلات التركية الأخرى التي تعرض قبل عرضها على شاشة القنوات العربية مدبلجة باللغة العربية، وإليكم أهم خطوات تنزيل القناة والتي تتمثل في التالي: