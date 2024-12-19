نبـــأ عن زيادة رواتب المتقاعدين الشهر القادم ينــاير 2025 للجميع.. وزاراة الماالية توضح أمــر ذلك

ترتفع معدلات البحث حول وزارة المالية رواتب المتقاعدين في العراق من قبل الكثير الذين هم في حاجة ماسة لوجود هذه الرواتب وخاصة مع تقلبات الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يناير المقبل 2025، لذلك قررنا أن نوضح لكم حقيقة هذه الأخبار وكذلك خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

وزارة المالية رواتب المتقاعدين

لقد ارتفعت تساؤلات المواطنين داخل حدود الدولة العراقية حول حقيقة الأخبار التي يتم تداولها بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يناير المقبل عام 2025، وبالرجوع إلى الجهات المعنية وجدنا أن الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة المالية رواتب المتقاعدين قد نفوا كل هذه الأخبار التي يتم تداولها بين جموع المواطنين داخل العراق، كما أكدت الوزارة في خطاب شديد اللهجة أنه لا بد من ألا ينساق المواطنين وراء المواقع المضللة، ولا بد من أن يأخذوا كافة المعلومات من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط.

بالإضافة إلى أنه قد أشارت الوزارة إلى أنه في حال تم زيادة نسبة رواتب المتقاعدين فمن المؤكد أن هذه الأخبار ستتصدر على المنصات الرسمية للوزارة، علما بأن موعد صرف المرتبات يكون دائما في اليوم الأول من كل شهر ميلادي دون زيادة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

بعدما تم الإعلان عن رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على خطوات الاستعلام عن الرواتب من خلال وزارة المالية رواتب المتقاعدين في العراق، حيث يمكن المتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية العراقية عن طريق تطبيق الخطوات التالية