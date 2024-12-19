أقـوى اكواد بلوكس فروت Blox Fruits 2025 التحديث الجديـد.. استبدل الهدايا من الموقع الرسمي واستمتع بالمغامرات

اكواد بلوكس فروت من أكثر ما يبحث عنه محبي اللعبة، فتعد هذه اللعبة من أبرز ألعاب روبلوكس، حيث تقدم مغامرات مثيرة وقدرات خارقة من خلال الفواكه السحرية، تصدر اللعبة أكواد ترويجية بانتظام لمساعدة اللاعبين على تطوير شخصياتهم والحصول على مكافآت مميزة، وفي هذا المقال سنتناول أحداث الأكواد لعام 2024-2025 وكيفية استخدامها لتحسين تجربة اللعب.
اكواد بلوكس فروت
عشاق لعبة بلوكس فروت يمكنهم استغلال أكواد ديسمبر 2024 للحصول على مكافآت مميزة، مثل زيادة نقاط الخبرة، العملات داخل اللعبة، وإعادة ضبط الإحصائيات، مما يتيح تجربة لعب أكثر متعة وتطور، ومن أبرز هذه الأكواد ما يلي:
|الوصف
|الكود
|إعادة تعيين الإحصائيات
|KITT_RESET
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Sub2CaptainMaui
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|DEVSCOOKING
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|kittgaming
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Sub2Fer999
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Enyu_is_Pro
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Magicbus
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|JCWK
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Starcodeheo
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Bluxxy
|2 بيلّي (عملة اللعبة)
|fudd10_v2
|30 دقيقة من تعزيز الخبرة
|SUB2GAMERROBOT_EXP1
|15 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Sub2NoobMaster123
|إعادة تعيين الإحصائيات
|Sub2UncleKizaru
|15 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Sub2Daigrock
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Axiore
|15 دقيقة من تعزيز الخبرة
|TantaiGaming
|15 دقيقة من تعزيز الخبرة
|StrawHatMaine
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|Sub2OfficialNoobie
|1 بيلّي
|Fudd10
|لقب داخل اللعبة
|Bignews
|20 دقيقة من تعزيز الخبرة
|TheGreatAce
كيفية استخدام اكواد بلوكس فروت
هذه الأكواد تتيح لك تحسين تجربتك داخل اللعبة، سواء بزيادة الخبرة أو إعادة ضبط نقاط الإحصائيات لتطوير الشخصية، لا تنس متابعة التحديثات للحصول على المزيد من المكافآت المستقبل، ولتفعيل أكواد لعبة بلوكس فروتس على منصة روبلوكس، اتبع الخطوات التالية:
- افتح اللعبة واختر الانضمام إلى القراصنة أو مشاة البحرية.
- ثم اضغط على أيقونة الهدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- أدخل الكود في الحقل المخصص واضغط “تفعيل” للحصول على المكافآت.
- احرص على كتابة الكود بدقة لأن الأحرف حساسة، وتأكد من استخدامه قبل انتهاء صلاحيته.
- يمكنك متابعة الحسابات الرسمية للعبة على وسائل التواصل للحصول على الأكواد الجديدة أولا بأول.