أقـوى اكواد بلوكس فروت Blox Fruits 2025 التحديث الجديـد.. استبدل الهدايا من الموقع الرسمي واستمتع بالمغامرات

اكواد بلوكس فروت من أكثر ما يبحث عنه محبي اللعبة، فتعد هذه اللعبة من أبرز ألعاب روبلوكس، حيث تقدم مغامرات مثيرة وقدرات خارقة من خلال الفواكه السحرية، تصدر اللعبة أكواد ترويجية بانتظام لمساعدة اللاعبين على تطوير شخصياتهم والحصول على مكافآت مميزة، وفي هذا المقال سنتناول أحداث الأكواد لعام 2024-2025 وكيفية استخدامها لتحسين تجربة اللعب.

اكواد بلوكس فروت

عشاق لعبة بلوكس فروت يمكنهم استغلال أكواد ديسمبر 2024 للحصول على مكافآت مميزة، مثل زيادة نقاط الخبرة، العملات داخل اللعبة، وإعادة ضبط الإحصائيات، مما يتيح تجربة لعب أكثر متعة وتطور، ومن أبرز هذه الأكواد ما يلي:

الوصف الكود إعادة تعيين الإحصائيات KITT_RESET 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Sub2CaptainMaui 20 دقيقة من تعزيز الخبرة DEVSCOOKING 20 دقيقة من تعزيز الخبرة kittgaming 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Sub2Fer999 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Enyu_is_Pro 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Magicbus 20 دقيقة من تعزيز الخبرة JCWK 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Starcodeheo 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Bluxxy 2 بيلّي (عملة اللعبة) fudd10_v2 30 دقيقة من تعزيز الخبرة SUB2GAMERROBOT_EXP1 15 دقيقة من تعزيز الخبرة Sub2NoobMaster123 إعادة تعيين الإحصائيات Sub2UncleKizaru 15 دقيقة من تعزيز الخبرة Sub2Daigrock 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Axiore 15 دقيقة من تعزيز الخبرة TantaiGaming 15 دقيقة من تعزيز الخبرة StrawHatMaine 20 دقيقة من تعزيز الخبرة Sub2OfficialNoobie 1 بيلّي Fudd10 لقب داخل اللعبة Bignews 20 دقيقة من تعزيز الخبرة TheGreatAce

كيفية استخدام اكواد بلوكس فروت

هذه الأكواد تتيح لك تحسين تجربتك داخل اللعبة، سواء بزيادة الخبرة أو إعادة ضبط نقاط الإحصائيات لتطوير الشخصية، لا تنس متابعة التحديثات للحصول على المزيد من المكافآت المستقبل، ولتفعيل أكواد لعبة بلوكس فروتس على منصة روبلوكس، اتبع الخطوات التالية: