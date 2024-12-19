نقدم لكم خطوات التسجيل في تطبيق حمايتي بلس الذي تم اصداره منذ ساعات قليلة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، من أجل تسهيل تقديم البيانات والمعلومات للمواطنين بشكل إلكتروني، كخطوة أولى لإلغاء المعاملات الورقية، حيث كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاستاذ احمد الأسدي أن بدء العمل بتطبيق حمايتي بلس سيكون مع بداية يناير 2025.

خطوات التسجيل في تطبيق حمايتي بلس 2025

كشفت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل عن تطبيق حمايتي بلس الجديد الذي جاء من أجل تسهيل وصول الخدمات للمواطنين، لهذا يمكنكم الآن التسجيل في التطبيق عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أدخل على متجر جوجل بلاي أو ابل استور.

ابحث عن تطبيق super Qi.

الضغط على تنزيل.

افتح التطبيق.

الضغط على زر انشاء حساب جديد.

اختر خدمات كي.

انقر فوق تطبيق “حمايتي بلس”.

اكتب رقم البطاقة المكون من 16 رقم أو 8.

تحقق الآن.

الضغط على زر تسجيل.

رابط منصة حمايتي بلس الجديد

تعد منصة حمايتي بلس واحدة من أحداث المبادرات الرقمية المميزة التي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والتي تتميز بسرعة وكفاءة تقديم الخدمات، ومطابقة بصمة الوجة إلكترونيا من أجل تقليل عمليات التزوير، لهذا يمكنكم بسهولة ويسر تحميل منصة حمايتي بلس على أجهزة الاندرويد وأجهزة الايفون، عبر زيارة موقع جوجل بلاي أو ابل استور.

أهمية تطبيق حمايتي بلس

المزايا التي يقدمها تطبيق حمايتي بلس عديدة ولكن قبل ذكر المزايا التي يقدمها التطبيق ينبغي علينا أن نبرز لكم اجابات حول أسئلة المواطنين:

موعد بدء العمل بتطبيق حمايتي بلس: أول يناير 2025.

هل هناك رسوم عند التسجيل في تطبيق حمايتي بلس: لا.

ما الحل عند عدم القدرة على إكمال التسجيل في تطبيق حمايتي بلس: الاتصال بالدعم الفني.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في تطبيق حمايتي بلس الجديد 2025 واهم المزايا ورابط التحميل المباشر.