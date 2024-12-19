أحداث مشوقة لا تفوتها.. موعد عرض الحلقة 176 من مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة لها

يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات التاريخية التي حققتها الدراما التركية، حيث يتابع هذا المسلسل الشيق عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء الوطن العربي، وبعد أن نالت خلال الساعات الماضية الحلقة 175 من المسلسل ضجة كبيرة يرغب الكثير من الأفراد معرفة موعد عرض الحلقة 176 من المسلسل وكذلك القنوات الناقلة لها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على موعد إعلان الحلقة 176 من مسلسل قيامة عثمان وكذلك تردد القنوات التي سوف تقوم بعرضها.

موعد عرض الحلقه 176 من مسلسل قيامة عثمان

يتساءل عدد كبير من متابعي مسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقه 176 من المسلسل حيث أعلن القائمين على المسلسل أنه يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل كل يوم أربعاء وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية على قناة ATV التركية، كما يتم عرض المسلسل مترجما أيضا على قناة الفجر الجزائرية يوم الجمعة وذلك فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وعلى هذا فإنه سوف يتم عرض الحلقة 176 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر 2024.

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

جاء تردد قناة ATV التركية على النايل سات على النحو التالي:

التردد القناة: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يستطيع الأفراد متابعة محتوى قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وذلك من خلال أدخال المعلومات التالية: