now تسجيل تطبيق “حمايتي بلس” تحديث بيانات الحماية الاجتماعية الشخصية الان

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة “حمايتي بلس” التي تعتبر من أفضل المنصات التي تم إطلاقها مؤخرًا داخل دولة العراق، لتسعى إلى إنهاء كافة الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة لجميع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، فضلاً عن أن المنصة تُحافظ على أمان المعلومات الشخصية المسجلة من قبل المواطنين، كما يمكنك القيام بتحميل المنصة عبر مختلف الأجهزة سواء الأندرويد أو الأيفون، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تحميل حمايتي بلس

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم تحميل وتسجيل الدخول إلى منصة حمايتي بلس أمام كافة المواطنين بما يشمل المواطنين داخل محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

في البداية يمكن التأكد من صحة الاتصال بالإنترنت.

مع القيام بالدخول إلى تطبيق جوجل بلاي.

ليتم بعدها إدخال اسم التطبيق “سوبر كي”.

القيام بالنقر على أيقونة “بحث”.

مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتحمل نتائج البحث.

مع قيامك بتثبيت التطبيق على الجوال والقيام بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد عبر المنصة.

ليتم إدخال كي كارد المكون من 16 رقم حتى يتم إنشاء عملية التسجيل.

وبعدها سيتمكن المواطن أو الفرد من تأدية كافة الخدمات الراغب فيها.

مميزات منصة حمايتي بلس

وعن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل تطبيق منصة حمايتي بلس، كما يلي:-

يوفر تطبيق منصة حمايتي تقديم إثبات الحياة عبر تقنية بصمة الوجه أو الإصبع.

كذلك يُساهم في تقليل مراجعات المستفيدين لفروع الهيئة بنسبة كبيرة مع إمكانية تحديث بياناته الشخصية.

فيما تُساهم في الكشف عن الإحتيال التي أسفرت الهيئة عن وجود 5000 حالة انتحال صفة في أول إنطلاقها للتطبيق.

تحديث البيان السنوي تطبيق حمايتي

ويمكنك القيام بتحديث البيان السنوي أو بيانات الحماية الاجتماعية الشخصية الخاصة بالمواطنين، وفقًا للخطوات التالية:-