مقابل الجنيه المصري.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

يسعى الكثير من المتابعين لمعرفة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن بعض العملات، مثل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، تشهد تغييرات مستمرة في قيمتها نتيجة للسحب المستمر عليها في البلاد وقلة توفرها، وفيما يلي آخر التحديثات المتعلقة بأسعار العملات في مصر لهذا اليوم.

أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمكنك الآن التعرف على جميع أنواع العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة وذلك كما يلي:

الدولار الأمريكي : قيمة الشراء: 50.75 جنيه مصري سعر البيع: 50.89 جنيه مصري

: الريال السعودي : قيمة الشراء: 13.51 جنيه مصري سعر البيع: 13.55 جنيه مصري

: اليورو : قيمة الشراء: 53.26 جنيه مصري سعر البيع: 53.42 جنيه مصري

: الدرهم الإماراتي : قيمة الشراء: 13.82 جنيه مصري سعر البيع: 13.86 جنيه مصري

: الجنيه الاسترليني : قيمة الشراء: 64.18 جنيه مصري سعر البيع: 64.38 جنيه مصري

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أسعار صرف العملات اليوم في البنك المركزي