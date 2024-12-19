مقابل الجنيه المصري.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

يسعى الكثير من المتابعين لمعرفة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن بعض العملات، مثل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، تشهد تغييرات مستمرة في قيمتها نتيجة للسحب المستمر عليها في البلاد وقلة توفرها، وفيما يلي آخر التحديثات المتعلقة بأسعار العملات في مصر لهذا اليوم.
أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمكنك الآن التعرف على جميع أنواع العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة وذلك كما يلي:
- الدولار الأمريكي:
- قيمة الشراء: 50.75 جنيه مصري
- سعر البيع: 50.89 جنيه مصري
- الريال السعودي:
- قيمة الشراء: 13.51 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.55 جنيه مصري
- اليورو:
- قيمة الشراء: 53.26 جنيه مصري
- سعر البيع: 53.42 جنيه مصري
- الدرهم الإماراتي:
- قيمة الشراء: 13.82 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.86 جنيه مصري
- الجنيه الاسترليني:
- قيمة الشراء: 64.18 جنيه مصري
- سعر البيع: 64.38 جنيه مصري
أسعار صرف العملات اليوم في البنك المركزي
- الدولار الأمريكي:
- قيمة الشراء: 50.8523 جنيه مصري
- سعر البيع: 50.9881 جنيه مصري
- اليورو:
- قيمة الشراء: 52.8915 جنيه مصري
- سعر البيع: 53.0378 جنيه مصري
- الجنيه الاسترليني:
- قيمة الشراء: 64.0485 جنيه مصري
- سعر البيع: 64.2500 جنيه مصري
- الدولار الكندي:
- قيمة الشراء: 35.3558 جنيه مصري
- سعر البيع: 35.4626 جنيه مصري