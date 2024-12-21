رابط رسمي فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم عبر الموقع

بعد أن أعلن بنك الخرطوم، عن خدمة جديدة لفتح حساب بنكي أون لاين دون زيارة الفرع أمام جميع المواطنين والمغتربين، بالإضافة إلى أن هذا البنك من أكثر البنوك العاملة في الدولة السودانية، ناهيك عن توفيره للكثير من الخدمات المصرفية أمام كافة العملاء المتقدمين، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على إجراءات فتح الحساب والمستندات المطلوبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنكك بنك الخرطوم

هناك بعض الإجراءات الهامة لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم، ومن أبرزها تنزيل تطبيق بنكك على جوالك ومن ثم ستبدأ عملية إجراء فتح الحساب، أو قيامك بفتح الحساب وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أولاً أن تقوم بالذهاب لموقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ثم يتم اختيار اللغة ما إذا كانت عربية أو إنجليزية.

ليتم بعدها اختيار خدمة فتح حساب جديد عبر بنك الخرطوم.

مع قيام بملء استمارة طلب فتح حساب عبر البنك ذاته.

ليتطلب منك رفع المستندات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

النقر في نهاية الأمر على زر “إرسال الطلب”.

مستندات فتح حساب بنك الخرطوم

وحدد بنك الخرطوم بعض الوثائق المطلوبة لقيامك بفتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت، وفقًا لما يأتي:-

يجب إحضار صورة وأصل للبطاقة الشخصية أو جواز السفر على أن يكون ساري.

كذلك تقديم نموذج بمفردات الراتب الذي يتحصل عليه العميل.

تقديم إيصال مرافق سواء الماء أو الكهرباء.

كذلك تقديم صورة خاصة بمحل السكن.

ما هي شروط فتح حساب بنكك بالرقم القومي

هناك بعض الشروط لكي تتمكن من فتح حساب بنكك بالرقم الوطني وفقًا لما يلي:-

أن يبلغ العميل المتقدم نحو 18 عامًا.

يجب ألا يقل الحد الأدنى لفتح الحساب عن 10000 جنيه سوداني.

ألا يكون لدى العميل حساب مسبقًا داخل البنك.

الموافقة على جميع المعايير والضوابط المفروضة من قبل بنك الرخطوم.

التحديثات والتواصل مع بنك الخرطوم

وفر بنك الخرطوم إمكانية التواصل مع خدمة العملاء على رقم “1913” من أجل طلب رقم الحساب المرجعي، فيما أن البنك يتطلع إلى فتح فروع مختلف داخل جمهورية مصر العربية، لكي يتمكن جميع السودانيين من تأدية خدماتهم المصرفية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، مع التسهيلات التي يوفرها البنك أمام العملاء.