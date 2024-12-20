لينك مباشر.. التسجيل في منصة نيوتن التعليمية بالعراق لعام وأهم مزايا المنصة 2025

التسجيل في منصة نيوتن التعليمية بالعراق لعام 2025، في إطار جهود وزارة التربية العراقية لتطوير العملية التعليمية، أطلقت الوزارة مجموعة من المنصات التعليمية الإلكترونية، أبرزها منصة نيوتن التعليمية التي ظهرت لأول مرة خلال جائحة كورونا منذ عدة سنوات، ولا تزال المنصة تسيطر على العملية التعليمية حتى الآن بفضل التسهيلات التي تقدمها للطلاب، مثل توفير الاختبارات لمختلف المراحل الدراسية لجميع الإدارات التابعة للوزارة. وفي هذا التقرير، نعرض لكم خطوات التسجيل في منصة نيوتن التعليمية لعام 2024 في العراق.

خطوات التسجيل في منصة نيوتن التعليمية 2024 في العراق

التسجيل في منصة نيوتن التعليمية بالعراق لعام وأهم مزايا المنصة 2025، يمكنك الآن التسجيل في أكبر منصة تعليمية في العراق والوصول إلى أكبر محتوى تعليمي وخدمات تعليمية مميزة والتي سيتم توضيح مزايا منصة نيوتن، يمكن لجميع الطلاب التسجيل فيها باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نيوتن التعليمية. الخطوة الثانية: النقر على أيقونة “إنشاء حساب” في الصفحة الرئيسية. الخطوة الثالثة: إدخال البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني، كلمة المرور، القسم العلمي، الاسم، الصف الدراسي، رقم الهاتف، العام الدراسي. الخطوة الرابعة: تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الخطوة الأخيرة: يمكن للطالب الآن تصفح المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التعليمية المتاحة.

مميزات منصة نيوتن التعليمية في العراق

تتميز منصة نيوتن بتوفير محتوى تعليمي شامل لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى أنها تتيح للطلاب الوصول إلى إحصائياتهم الأكاديمية، كما تعمل المنصة كحلقة وصل بين الطلاب والمعلمين من خلال إمكانية طرح الأسئلة والإجابة عليها. وتقدم المنصة محاضرات يومية لدعم العملية التعليمية وتعزيز التعليم الرقمي، مما يزيد من التفاعل بين الطلاب والمعلمين خارج الفصول الدراسية، سواء في المنزل أو عبر حل الواجبات والاختبارات التي تضعها الوزارة.

طريقة إنشاء حساب على منصة نيوتن

للولوج إلى منصة نيوتن الإلكترونية في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية: