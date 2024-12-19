طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجديد على القمر الصناعية بجودة عالية

تردد قناة طيور الجنة من أكثر التردد التي أثارت جدلاً كبير في الساعات الماضية، نظرًا لما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية مميزة، بالإضافة إلى شهرتها الكبيرة التي أخذتها القناة مؤخرًا في كافة أنحاء الدول العربية، مما يبحث العديد من المتابعين خاصة من لديهم أطفال صغار عن التردد الجديد للقناة، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

وعن المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد 11258.

فيما أن معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابا فهو أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تحديث تردد قناة طيور الجنة أطفال

وللقناة تردد أخر وجديد على العرب سات، يسهل القيام بإستقبالها من خلالها ومتابعة كل ما تقدمه دون توقف، كما في البيانات التالية:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر للقناة يكون 11310.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ 2/3.

برامج قناة طيور الجنة الجديد على القمر اللصناعي

ومن أبرز البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة بإذاعتها على مدار اليوم سواء شمل ذلك النايل سات أو العرب سات، فجاءت كما يلي:-