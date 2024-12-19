عاجل.. جدول امتحانات الترم الاول 2025 وفقا لإعلان وزارة التربية العراقية

مع اقتراب نهاية الترم الأول يتساءل جميع الطلاب في المراحل الهامة في مسيرة الطلاب التعليمية عن جدول امتحانات نصف العام حتى يستعد الطلاب ويقومون بجميع التحضيرات بشكل جيد فتمثل امتحانات نصف العام فرصة لتقييم أداء الطالب طوال الترم وإعطاءه فرصة أخرى في الترم الثاني لتحسين درجاته أو إكمال أداءه الجيد في الترم الأول، لذا أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024/ 2025 لجميع المراحل الدراسية حتى يصبح الطلاب على استعداد كامل وبدء المراجعة النهائية.

جدول امتحانات الترم الأول بالعراق 2024/2025

أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية وحددته وفقا للجدول الزمني التالي:

تنطلق اختبارات المرحلة الابتدائية في 13 يناير 2025 وتستمر حتى 19 يناير 2025.

تبدأ امتحانات المرحلة الثانوية في 11 يناير 2025 وتنتهي في 21 يناير 2025.

بعد الامتحانات يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لتبدأ من يوم 22 يناير 2025 وتستمر الإجازة حتى عودة الطلاب لاستئناف العام الدراسي في 5 فبراير 2025.

جدول زمني بالعطلات الرسمية لعام 2025

بعد عرض موعد امتحانات الترم الاول في العراق فلابد من معرفتكم بالعطلات الرسمية التي يشملها الترم الثاني في العام الجديد 2025 حيث يتضمن الإجازات الرسمية التالية: