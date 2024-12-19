هســـه رابط منصة نيوتن 2025/2024 newton.iq تسجيل دخول لمتابعة حصص كل المراحل التعليمية

منصة نيوتن هي منصة تعليمية عراقية تهدف إلى دعم الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من خلال توفير محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة، تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الدروس والشروحات والاختبارات الإلكترونية التي تغطي المناهج الدراسية في العراق، وهي موجهة خصيصا لطلاب المراحل الابتدائية، المتوسطة، والإعدادية.

منصة نيوتن

ال منصة التعليمية هي منصة إلكترونية تعليمية تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي متنوع وشامل للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، تتضمن خدمات المنصة ما يلي:

تقدم دروس بالفيديو تغطي المناهج الدراسية بطريقة مبسطة وسهلة الفهم. تشمل مواد دراسية متعددة مثل الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، واللغات الأجنبية. توفر اختبارات تقييمية لقياس مستوى الطالب في مختلف المواد. توفر كتب إلكترونية يمكن للطلاب تحميلها أو قراءتها مباشرة على المنصة. تحتوي على شروحات وأمثلة محلولة. تتيح خاصية التفاعل مع المعلمين عبر جلسات مباشرة للإجابة عن أسئلة الطلاب. يمكن للطلاب طرح استفساراتهم والحصول على حلول فورية. ألعاب تعليمية ومسابقات تشجع الطلاب على التعلم بطريقة ممتعة. أدوات تعليمية مبتكرة تعزز الفهم والتطبيق العملي.

الدخول إلى newton.iq تلكرام

للبدء في استخدام المنصة والاستفادة من خدماتها، يجب عليك أول إنشاء حساب خاص بك. عملية إنشاء الحساب سهلة وسريعة، ولا تتطلب سوى بضع خطوات بسيطة لإنشاء حساب جديد على منصة نيوتن اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي انتقل إلى الرابط التالي.

انقر على خيار “أنا لست روبوت” لتجاوز اختبار التحقق.

اضغط على زر “إنشاء حساب جديد”.

املأ الحقول المطلوبة، بما في ذلك الاسم الكامل، الجنس، وعنوان البريد الإلكتروني.

اختر المرحلة الدراسية المناسبة (ابتدائية، متوسطة، إعدادية).

سيتم إرسال رمز تحقق إلى بريدك الإلكتروني؛ أدخله في الحقل المخصص.

حدد كلمة مرور قوية وآمنة، ثم أكدها.

انقر على زر “تسجيل” لإكمال العملية.

بعد إتمام هذه الخطوات، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والبدء في استخدام المنصة والاستفادة من الموارد التعليمية المتاحة.

هل منصة نيوتن مجانية؟

نعم، منصة نيوتن التعليمية في العراق مجانية، تقدم المنصة محتوى تعليمي متنوع للطلاب في مختلف المراحل الدراسية دون الحاجة إلى دفع رسوم، تهدف إلى دعم التعليم الإلكتروني وتوفير موارد تعليمية بجودة عالية، بما في ذلك فيديوهات شرح الدروس، اختبارات تفاعلية، ومواد تعليمية أخرى.