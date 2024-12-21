لوليـات صغار حلوين كتير.. حـدث تردد قناة وناسة الجديد 2025 Wanasah TV ومتع ولادك بأجمل أناشيد لولو المفيدة

ها نحن ذا نواصل الحديث عن تردد قناة وناسة الذي ارتفعت معدلات البحث حوله بشكل ملحوظ من قبل الكثير من الأهالي، لا سيما أن قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى متنوع ومختلف من البرامج والأناشيد الترفيهية والتعليمية لمختلف الفئات العمرية في أنحاء الوطن العربي، كل هذا كان السبب وراء رغبة الكثير في التعرف على الخطوات التي من خلالها يمكنهم تثبيت تردد هذه القناة المميزة.

تردد قناة وناسة

على الرغم من وجود قنوات عدة تهتم بتقديم المحتوى الخاص بالأطفال، إلا أن قناة وناسة استطاعت أن تكون الأكثر تفضيلا بالنسبة للكثير من الأهالي وكذلك بالنسبة للأطفال، لذلك حينما أعلن القائمين على تطوير هذه القناة بأن هناك تحديث جديد بخصوص تردد قناة وناسة، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأطفال يرغبون في التعرف على تردد هذه القناة التي تبث محتواها على مدار الساعة دون انقطاع، مما يتيح للأطفال الاستفادة والاستمتاع في الوقت ذاته بمختلف البرامج والأناشيد التي يتم عرضها على شاشتها.

أما إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في أن تجعل طفلك يتعلم الكثير من الصفات الحسنة وكذلك يرد بعض الأناشيد التي تساعد في تنمية مهارات الكلام لديه من خلال أفضل قنوات الأطفال، فإن هذا يعني أنه لا بد من التعرف على التردد التالي:

أولاً: تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ثانياً: تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أناشيد وناسة المميزة

لولو صارت شرطية.

وناسة وناسة.

جات الشرطة.

مين سرق الجزمه.

وين ماما.

وين لولو

بابا حبيبي.

تثبيت وناسة على جهاز الاستقبال 2024

نظرا للتنوع الكبير في محتوى قناة وناسة فإننا وجدنا أن هناك الكثير يرغبون في التعرف على التفاصيل الخاصة بتثبيت القناة، لاسيما أن تثبيت اي تردد جديد لا يحتاج لمتخصص حيث يمكن للأهالي أن يقوموا بتنزيل تردد قناة وناسة بكل سهولة، على أن تتلخص خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم فيما يلي:

من خلال جهاز التحكم، اضغط على زر القائمة.

ثم بعد ذلك اختر زر التثبيت اليدوي.

بعدها لا بد من كتابة جميع البيانات الخاصة بالتردد بشكل دقيق.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على خيار بحث.

بعدها عليك الانتظار حتى يتم العثور على القناة.

ثم اضغط على زر حفظ القناة، لكى تصبح ضمن القائمة المفضلة لديك.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعدة مميزات جعلت ترددها الجديد محط اهتمام الكثيرين، حيث تقدم محتوى مجاني يجمع بين التعليم والترفيه على مدار 24 ساعة دون انقطاع، كما تعرض برامج متنوعة تناسب جميع الأعمار، مما يتيح للأطفال مشاهدتها بحرية، إضافة إلى ذلك، تسهم القناة في تعليم الأطفال القيم والعادات بأسلوب ممتع وجذاب، وهذا ما جعل عدد كبير من الآباء والأمهات يبحثون عن ترددها الجديد.