تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024 أخر موسم للفوز بـ 1,000,000 دولار

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024 من أكثر المواضيع الذي يبحث عنها العديد من الأشخاص حول دول العالم العربي، من أجل الفوز بالجوائز المالية الكُبرى التي يوفرها البرنامج أمام الفائزين، نظير أن هذا الموسم هو الأخير للعام الجاري، فيما تصل قيمة الجائزة فيه إلى مليون دولار أمريكي، ويمكنك التعرف على إجراءات الاشتراك في المسابقة والتأهل للفوز بالجائزة الكُبرى، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

هناك بعض الخطوات لكي يتم تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024، إما عن طريق تنزيل تطبيق حلم على جهازك الجوال، أو بإتباع الأتي:-

يمكنك البحث عن الرقم الخاص لكل دولة.

مع إرسال رسالة بها كلمة “حلم” أو ” Dream” لرقم المخصص لذلك.

ثم يتم بعد ذلك تلقي رسالة ترحيب من قبل إدارة البرنامج.

بعدها ستتأهل للإجابة على مجموعة من الأسئلة المختلفة.

في حالة الإجابة الصحيحة سيتم التفرقة بينك وبين عدد الذين قاموا بنفس الإجابة.

أرقام تسجيل مسابقة الحلم من مختلف دول العالم

اما عن الأرقام الخاص ببعض الدول العربية، لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة المالية الكُبرى، فعليك اتباع الأتي:-