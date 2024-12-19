“Zamalek vs Ceramica“ مباراة الزمالك ضد سيراميكا اليوم الجولة الخامسة على قناة أون تايم سبورت.. مــاتــش جــامــد لا تفـوتـه

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم، الخميس 19 ديسمبر 2024، إلى مواجهة مرتقبة بين نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، المباراة تعد فرصة مهمة لكل من الفريقين لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

مباراة الزمالك ضد سيراميكا اليوم

تقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ماتش الزمالك اليوم

يدخل نادي الزمالك اللقاء بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات والمنافسة على صدارة الدوري. بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، يسعى المدرب واللاعبون إلى تأكيد جاهزيتهم وإرضاء الجماهير.

أما سيراميكا كليوباترا، فهو فريق طموح يقدم مستويات جيدة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

تردد قناة أون تايم سبورت HD الناقلة للمباراة

قناة On Time Sport HD هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وستقوم ببث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة، لضبط القناة، يمكنك استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تحليل المباراة المتوقع

الزمالك يمتلك الفريق تشكيلة قوية يقودها مجموعة من أبرز اللاعبين المحليين والدوليين، من المتوقع أن يعتمد المدير الفني على أسلوب هجومي لاستغلال نقاط ضعف الخصم.

سيراميكا كليوباترا يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، وهو ما قد يسبب تحديًا للزمالك إذا لم يتم التعامل معه بحذر.