“مــاتــش الــزمــالك“ تـــابــع مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الدوري المصري على تــردد قناة On Time Sport HD

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك في تلك المباراه للفوز وحصد الثلاث نقاط التي لا غنى عنها في ظل بحثه للفوز ببطوله الدوري المصري الممتاز للمره 14 في تاريخ النادي واسعاد جماهير القلعه البيضاء وخاصه بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزي ه لياتي بدلا منه السويسري جروس لتدريب الفريق الأبيض.

مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا اليوم

ستبث المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 (On Time Sports 1)، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

لضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، تأكد من إدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز بشكل صحيح، ثم قم بالبحث عن القنوات الجديدة لتتمكن من مشاهدة المباراة بجودة عالية.

يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على الصدارة، بينما سيراميكا كليوباترا يطمح إلى تقديم أداء قوي أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في الدوري.