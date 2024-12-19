شهادات البنك الأهلي المصري.. استثمر بفلوسك بأعلى الشهادات

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل شهادات البنك الأهلي المصري، لكي يتمكنوا من شراءها والاستفادة من العوائد الشهرية التي يوفرها البنك، نظير أن هذه الشهادات تعد الخيار الأمثل والمناسب للعديد من الأشخاص، فيما يتضمن البنك توفير فوائد شهرية أو سنوية على الشهادة التي يتم شراءها، وعليه سنتعرف معًا على أبرز هذه الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي في السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

ومن أبرز الشهادات التي يوفرها البنك الأهلي المصري أمام عملائه، ما جاء على النحو الأتي:-

الشهادة البلاتينية ذات عائد متغير تصل نسبتها إلى 27.5% بحيث يتم صرفها كل 3 أشهر ولمدة 3 سنوات، يكون الحد الأدنى لشراءها 1000 جنيه.

فيما يمكن الحصول على شهادة سنوية بعائد متعدد يكون العائد الشهري فيها 23.5% والسنوي 27% أو إمكانية تحديد عائد يومي بنسبة تبلغ 23%.

شهادات العائد الثابت بنسبة تبلغ نحو 21.5%، يتم صرف الفوائد فيها شهريًا وعلى مدار الـ 3 سنوات.

شهادات بنك مصر جميع المواطنين بمختلف المحافظات 2024

كما يقدم بنك مصر العديد من الشهادات الاستثمارية الأخرى، ومن بينها التالي:-