ريملي تكشف الستار عن هاتفها المميز Realme 13 Pro Plus بإمكانيات رائعة وبطارية 5200 ميللي أمبير

يبحث العديد من المستخدمين بمختلف دول العالم، عن أبرز الهواتف التي تتلاءم مع احتياجاتهم الشخصية، ليكون هاتف Realme 13 Pro Plus من أكثر الهواتف التي عليها طلب كبير، خاصة بما يمتلكه من إمكانيات مذهلة، من بينها بطارية الهاتف التي تبلغ نحو 5200 مللي أمبير، فيما أن قوة الشحن تصل إلى 80 واط، وغيرها من المواصفات والمميزات الأخرى المتمثلة في الهاتف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme 13 Pro Plus؟

جاءت أبرز مواصفات هاتف Realme 13 Pro Plus التي تم إطلاقه من شركة ريلمي مؤخرًا، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

الهاتف يعمل على دعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

فيما أنه يقوم بدعم شبكات الإتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

بالإضافة إلى أن أبعاده تصل لـ 34×73.91×8.41 ملم.

وزن 185.5 جرام .

كذلك فإن الإصدارات يكون الأول بذاكرة 256 جيجا بايت والعشوائية بسعة 8 جيجا بايت، حتى الإصدار الثالث الذي يكون بسعة 512 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف كارت الميمور.

بالإضافة إلى كاميرات الهاتف التي تكون الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل والخلفية الثلاثة بدقة 50 ميجا بكسل.

كما يقوم عى دعم الواي فاي والبلوتوث والموقع الجغرافي ووسائل الأمان والحماية ومستشعرات التسارع والقرب.

البطارية تصل إلى 5200 مللي أمبير.

أما السماعات الخارجية للهاتف تكون بصوت ستيريو.

قوة الشحن السريع بقوة 80 واط .

سعر هاتف Realme 13 Pro Plus

من الممكن أن لا تجد الهاتف في بعض المحلات المتخصصة في بيع الأجهزة الذكية، لكن يصل سعره تقريبًا إلى 20 ألف و500 جنيه وذلك بضمان دولي، فيما يمكن الحصول على سعر أقل من ذلك وفقًا لحالة الهاتف التي يتم شراءه.