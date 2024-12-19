زيادة 1840 جنيه.. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال أيام

تستعد الهيئة القومية للتأمينات لصرف معاشات شهر يناير 2025 عبر جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى إتاحة صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد والبنوك، وكذلك عبر منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

معاشات يناير 2025

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يناير 2025 للمستحقين اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي مع تسهيل كافة الإجراءات لضمان سهولة الصرف، وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 على أن يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي

للاستعلام عن قيمة المعاش عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية:

قم بالدخول إلى الموقع، ثم سجل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اختر خيار “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

وأدخل البيانات المطلوبة لإتمام العملية.

ثم اضغط على عرض التفاصيل لعرض المعلومات.

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة وسائل تشمل ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد، جميع منافذ شركة فوري، وكارت ميزة، بالإضافة إلى كافة المحافظ الإلكترونية، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، يحق للفرد الحصول على المعاش في حالات معينة مثل:

بلوغه سن الشيخوخة، أو استكماله مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 120 شهراً. مع زيادة هذه المدة إلى 180 شهراً بعد خمس سنوات من تاريخ الاشتراك. كما يصرف المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم بشرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

الحدان الأدنى والأقصى للمعاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان سابق عن تحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لعام 2024، حيث بلغ الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه، في حين أن الحد الأقصى للمعاش يصل إلى 10080 جنيهًا، كما أوضحت أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني هو 2000 جنيه، بينما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يصل إلى 12600 جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2025

تتمثل الشرائح المختلفة في الآتي: