“بعد مرور 20 عاما على إطلاقها”.. اكتشف أسرار وتفاصيل مذهلة في لعبة GTA San Andreas ما زالت تدهش اللاعبين! ⚡🕹️

احتفالات باهرة بعد مرور عشرون عاماً على إنشاء لعبة GTA San Andreas، التي تعد من أجمد ألعاب العالم المفتوح في تاريخ صناعة الألعاب، ولا تزال هذه اللعبة الكلاسيكية تحتوي على تفاصيل مذهلة تتفوق على الكثير من الألعاب الحديثة، فما استطاعت أن تحققه لعبة جاتا سان اندرياس لم تستطيع أي لعبة على اللإطلاق أن تقوم بفعله المهمات المختلفة المستحيلة من المقامرات ومن غيرها من الوصول إلى الديون وغيره من الأشياء الرائعة كل هذا لم ينتهي في عشرون عاماً من سان اندرياس.

جاتا سان اندرياس الخيالية

مهمات سان أندرياس العجيبة هي واحدة من أبرز وأمتع جوانب لعبة GTA San Andreas، حيث قدمت اللعبة العديد من المهمات المميزة وغير التقليدية التي جعلتها أكثر إثارة للاهتمام وتنوعا، سواء من حيث الفكرة أو طريقة التنفيذ، إليك بعض من المهمات العجيبة التي ستظل محفورة في ذاكرة اللاعبين:

مهمة Highjack في هذه المهمة يتمكن اللاعب من سرقة طائرة هليكوبتر، هذا التحدي يتطلب إتقان القيادة في الهواء، وهو شيء لم يكن شائعا في ألعاب العالم المفتوح في ذلك الوقت.

مهمة The Truth

تتمحور حول شخصية “The Truth”، وهو شخص غريب الأطوار يملك مواقف فلسفية غريبة، في هذه المهمة، يجب على اللاعب القيادة في صاروخ في مهمة غير عادية تتضمن مجموعة من النشاطات الغريبة التي تدور حول المخدرات.

مهمة Flying School

واحدة من المهام المميزة التي تتطلب من اللاعب تعلم كيفية الطيران بالطائرة أو الهليكوبتر، وهي مهمة مليئة بالتحديات حيث يجب على اللاعب إتمام مجموعة من الطيران في مسارات معقدة،

مهمة Dildo Dodo

هذه المهمة تتطلب من اللاعب قيادة طائرة صغيرة للغاية محملة بالبضائع المشبوهة، وعلى الرغم من أنها مهمة غير تقليدية، إلا أنها كانت بة فريدة للمستخدم.