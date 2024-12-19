كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم: الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن بنك الخرطوم أحد أبرز وأكبر البنوك في السودان، عن رابط يمكن العملاء من فتح حساب مصرفي أونلاين بكل سهولة، حيث يقدم البنك خدمات متنوعة للأفراد والشركات، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية بمختلف أنواعها في هذا المقال، نستعرض لك كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم، بالإضافة إلى الشروط والأوراق اللازمة حيث يتسائل العديد من المواطنين في كل مكان من الذين يريدون الاستفادة من الخدمات البنكية عن الخطوات اللازمة للفتح.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

إليك الخطوات البسيطة لفتح حساب في بنك الخرطوم:

زيارة الموقع الرسمي: أولاً، يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي. تسجيل الدخول: بعد الدخول للموقع، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك اختيار فتح حساب: في الصفحة الرئيسية، اضغط على خيار “فتح حساب بنك الخرطوم” ملء استمارة البيانات: سيظهر لك نموذج يجب تعبئته بدقة في الأماكن المخصصة إرفاق المستندات المطلوبة: قم بإرفاق جميع المستندات اللازمة بوضوح الموافقة على الشروط: بعد تعبئة البيانات، تأكد من الموافقة على الشروط والأحكام إرسال الطلب: في الخطوة الأخيرة، اضغط على “إرسال طلب”، وسيتم مراجعة طلبك من قبل البنك

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يجب أن يكون العميل قد بلغ 18 عاما أو أكثر

يمكن فتح حساب للقصر تحت إشراف ولي الأمر أو الوصي

يجب إيداع مبلغ 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب

يجب أن يكون العميل سوداني الجنسية

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

لتتمكن من فتح حساب في بنك الخرطوم، تحتاج إلى تقديم الأوراق التالية:

بطاقة هوية سارية (مثل الرقم الوطني أو جواز السفر السوداني)

صورة شخصية حديثة

تعبئة نموذج فتح الحساب

إثبات عنوان (فاتورة كهرباء/ماء أو عقد إيجار)

أي مستند يثبت مصدر الدخل

باتباع هذه الخطوات، يمكنك فتح حساب في بنك الخرطوم بكل سهولة والاستفادة من خدماته المصرفية المتنوعة.