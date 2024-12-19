رسالة واحدة هتخليك مليونير.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وخطوات تسجيل رقم الهاتف

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025، تعتبر مسابقة الحلم فرصة ذهبية لتحقيق الأحلام، لذا يحرص الكثيرون على المشاركة فيها، والتسجيل في هذه المسابقة سهل وبسيط، حيث يتم عادة عبر إرسال رسالة نصية من رقم هاتفك الشخصي، ولكن تختلف الشروط والإجراءات قليلًا من دولة إلى أخرى، لذلك يجب متابعة الإعلانات الرسمية للمسابقة لمعرفة التفاصيل الدقيقة الخاصة ببلدك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 على قناة MBC مصر:

من فلسطين يمكن إرسال رسالة نصية إلى الرقم 6144.

أما في عمان يمكن الاشتراك عبر خدمة أمان تيل على الرقم 90434.

في تونس الاشتراك متاح عبر أورانج على الرقم 85819.

من الكويت يتم الاشتراك عبر زين على الرقم 4242.

أما في المغرب فيمكن الاشتراك عبر موروكو تيل على الرقم 9669.

للاشتراك من البحرين يتم إرسال رسالة عبر زين على الرقم 94000.

في الإمارات العربية المتحدة يتم الاشتراك عبر اتصالات على الرقم 5544.

من الأردن يمكن الاشتراك عبر أورانج أو زين على الرقم 94099.

أما في مصر فيمكن الاشتراك من خلال فودافون عبر الأرقام 95458 أو 95450.

للاشتراك من العراق يتم ذلك عبر آسيا سيل على الرقم 2266.

من السعودية يمكن الاشتراك عبر زين على الرقم 755505، أو موبايلي على الرقم 650444، كما يمكن الاشتراك عبر STC على الرقم 858888، وفيرجن على الرقم 30030، بالإضافة إلى خدمة ليبارا على الرقم 313131.

أما في سوريا يتم الاشتراك عبر سيرياتيل أو إم تي إن على الرقم 1555.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم 2025، يجب على المشترك: