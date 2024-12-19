تثبيت تردد روتانا سينما الجديد على القمر الصناعي

أثارت قناة روتانا سينما شغف العديد من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، بتقديمها إلى العديد من المسلسلات والأفلام القديمة، ناهيك عن أن أول بث لها كان في 2004، ووقتها أصبحت هي الأكثر مشاهدة من بين القنوات الفضائية في تصنيفها، ناهيك عن القناة أخذت شعار “مش هتقدر تغمض عنيك”، فيما تقدمه من محتوى فني أكثر من رائع على مدار اليوم، وعليه سنتعرف معًا في مقال اليوم على تردد القناة الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات.

تحديث تردد روتانا سينما الجديد

قم بتنزيل تردد روتانا سينما الجديد واستمتع بكل ما تقدمه القناة من أفلام ومسلسلات مصرية قديمه، وذلك بإتباع المعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة روتانا يكون النايل سات.

أما ترددها فهو 12226.

فيما أن معدل الترميز للقناة 27500.

استقطابها يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ روتانا سينما 5/6.

تردد قناة روتانا سينما عرب سات

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الجديد والأخر لقناة روتانا سينما على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

استقبلها على قمر صناعي العرب سات.

ترددها الأخر والجديد 11843.

فيما أن معدل الترميز للقناة 27500.

استقطابها فهو أفقي.

التشفير الخاص بالقناة مجاني.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

كيفية تنزيل قناة تردد روتانا سينما

هناك بعض الخطوات حتى يسهل استقبال تردد روتانا سينما، وذلك بإتباع الأتي:-