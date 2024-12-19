“هُنــــا newton.iq“ كيفية الدخول إلى منصة نيوتن 2024 التعليمية في العراق وأهميـــة المنصـــة للطلاب

تعد منصة نيوتن التعليمية إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية العراقية بهدف تعزيز التعليم الإلكتروني وتوفير محتوى تعليمي رقمي يلبي احتياجات الطلبة والمدرسين، تم تطوير المنصة لتكون بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلبة في جميع المراحل الدراسية على الوصول إلى الدروس، الاختبارات، والمواد الإثرائية بطريقة سهلة وميسرة.

كيفية الدخول إلى منصة نيوتن 2024

للدخول إلى منصة نيوتن، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة نيوتن.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

اختيار المرحلة الدراسية.

تصفح المواد والدروس.

استخدام أدوات المنصة.

ما هي منصة نيوتن؟

منصة نيوتن التعليمية هي منصة إلكترونية تديرها وزارة التربية العراقية وتقدم خدمات تعليمية متعددة تشمل:

دروس فيديو لجميع المراحل الدراسية.

مواد تعليمية قابلة للتحميل.

واجبات واختبارات إلكترونية.

منتديات للنقاش والتواصل بين الطلبة والمعلمين.

أهمية منصة نيوتن

توفر منصة نيوتن فوائد كبيرة لكل من الطلبة والمعلمين، من أبرزها: