مكافآت وكودات Free Fire .. اكواد فري فاير 2025 من الموقع الرسمي shop2game هتخليـك حريـف

اكواد فري فاير من أكثر ما يبحث عنها محبي ألعاب الفيديو، حيث يبحث العديد من لاعبي Free Fire عن أكواد سكنات لتحسين شخصياتهم وإضافة عناصر جديدة ومتطورة، مما يعزز تجربة اللعب ويزيد من الحماس والإثارة في المنافسات، فهي تفتح أمام اللاعبين فرصة لتحسين تجربتهم داخل اللعبة من خلال الحصول على مظهر وشخصيات وأسلحة فريدة دون الحاجة إلى إنفاق أموال حقيقية ولمعرفة هذه الأكواد تابعوا معنا هذا المقال.

اكواد فري فاير

أعلنت جارينا عن تحديثات جديدة في لعبة فري فاير، التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة عالميا بفضل محتواها الجذاب للاعبين من مختلف الأعمار، خصوصا محبي ألعاب الباتل رويال، هذه التحديثات تضيف معدات وأزياء جديدة، مما يعزز من الإثارة والتجربة الممتعة مع الأصدقاء في كل مرة، كما يمكن استبدال اكواد فري فاير أيضا، حيث توفر هذه الأكواد فرصا للحصول على عناصر مميزة تضيف حماسة وتشويقا للعبة.

اكواد استبدال فري فاير

تعتبر لعبة فري فاير من أشهر ألعاب الباتل رويال عالميا، حيث يشارك فيها ملايين اللاعبين من أنحاء مختلفة، ومن بين ميزاتها البارزة أكواد فري فاير المجانية التي توفر مكافآت متنوعة مثل الشخصيات، الأسلحة، والسكنات، ومن أبرز اكواد فري فاير ما يلي:

كود حزمة صوت بوشبا: FW2KQX9MFFPS.

كود حزمة بوياه كابين: FFX4QKNFSM9Y.

كود حزمة خاتم إيساجي: FFXCY2MSF7PY.

كود بندقية جولد غريس: VY2KFXT9FQNC.

كود حزمة كوبرا: FY9MFW7KFSNN.

كود حزمة جولدن شيد: FFXMTK9QFFX9.

كود بوكر أصفر سبيك فلاشينغ: FXK2NDY5QSMX – MP40.

كود سكين كوبرا 1450 وMP40 توكن: FFW2Y7NQFV9S.

كود حلفة إيموت: RDNAFV2KX2CQ.

كود سكين SCAR ميغالودن ألفا و2170 توكن: AYNFFQPXTW9K.

كود إيموت LOL كالتالي: XFVQWKYHTN2P.

كود إيموت بوشبا وهارجز Jhukega Nahi مع جدار لاصق وفاير هاي مين: FFPSTXV5FRDM.

كود إيموت Rose Legendary.

استبدال اكواد فري فاير

يمكن استبدال اكواد فري فاير عن طريق الموقع الرسمي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع جارينا الرسمي على الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب الفيس بوك أو من خلال حساب جوجل.

يتم بعدها الضغط على كلمة استبدال وسوف تظهر الكثير من المربعات على الشاشة أمامك.

قم باستبدال الأكواد بإدخال الكود الذي ترغب في استبداله.

يتم كتابة رقم التعريف.

بعدها يتم الضغط على كلمة استبدال وسوف تظهر أمامك المكافأة الخاصة في حسابك.

كواد رقصة free fire

أكواد رقصات لعبة فري فاير المجانية جاءت كالتي: