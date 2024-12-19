اشترك في المسابقة واستفيد بالمليون.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 

مسابقة الحلم هي واحدة من أبرز مسابقات الجوائز الكبرى التي تقدمها مجموعة MBC والتي تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة للاشتراك في المسابقة يتعين على المتسابقين اتباع خطوات بسيطة تشمل إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدهم. بعد ذلك، يتلقى المشاركون أسئلة عبر الرسائل القصيرة أو التطبيق ويمكنهم الإجابة للحصول على فرصة التأهل للمرحلة التالية يتم اختيار الفائزين بناء على الإجابات الصحيحة مع فرص عديدة للربح على مدار المسابقة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم يمكن اتباع الخطوات التالية:

أرسل كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدك والذي يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام أو الموقع الرسمي للمسابقة.

بعد إرسال الرسالة، ستتلقى أسئلة عبر الرسائل القصيرة أو التطبيق والتي يجب الإجابة عليها بشكل صحيح.

قدم إجابة صحيحة على الأسئلة التي تصل إليك لتحصل على فرصة التأهل للمرحلة التالية.

إذا كانت إجاباتك صحيحة ستتمكن من التأهل إلى السحب النهائي للجوائز الكبرى.

يتم السحب على الجوائز عبر قرعة عشوائية بين المشاركين الذين أجابوا بشكل صحيح ويمكنك الفوز بجوائز مالية ضخمة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

إليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لبعض الدول العربية:

للاشتراك من مصر على رقم 95450

بينما الاشتراك من السعودية 650444

وأيضا يمكن الاشتراك من الامارات على الرقم التالي 3636

وللاشتراك من الكويت 96988

كما يمكن الاشتراك من قطر على رقم 92510

والاشتراك من البحرين على الرقم التالي 94000

وفي حين رغبتك للاشتراك من عمان على الرقم التالي 90030

وأيضا الاشتراك من الأردن على رقم 98850

وللاشتراك من لبنان على رقم 33788

ومن فلسطين يتم الاشتراك على الرقم التالي 6767

كما يمكن الاشتراك من العراق على رقم 2777

وفي حين الاشتراك من المغرب على الرقم التالى 922

بينما الاشتراك من الجزائر على رقم 97711

تأكد من إرسال كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدك واتباع التعليمات التي تصلك للمشاركة في المسابقة.