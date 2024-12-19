اشترك في المسابقة واستفيد بالمليون.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 

مسابقة الحلم هي واحدة من أبرز مسابقات الجوائز الكبرى التي تقدمها مجموعة MBC والتي تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة للاشتراك في المسابقة يتعين على المتسابقين اتباع خطوات بسيطة تشمل إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدهم. بعد ذلك، يتلقى المشاركون أسئلة عبر الرسائل القصيرة أو التطبيق ويمكنهم الإجابة للحصول على فرصة التأهل للمرحلة التالية يتم اختيار الفائزين بناء على الإجابات الصحيحة مع فرص عديدة للربح على مدار المسابقة.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
للاشتراك في مسابقة الحلم يمكن اتباع الخطوات التالية:
- أرسل كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدك والذي يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام أو الموقع الرسمي للمسابقة.
- بعد إرسال الرسالة، ستتلقى أسئلة عبر الرسائل القصيرة أو التطبيق والتي يجب الإجابة عليها بشكل صحيح.
- قدم إجابة صحيحة على الأسئلة التي تصل إليك لتحصل على فرصة التأهل للمرحلة التالية.
- إذا كانت إجاباتك صحيحة ستتمكن من التأهل إلى السحب النهائي للجوائز الكبرى.
- يتم السحب على الجوائز عبر قرعة عشوائية بين المشاركين الذين أجابوا بشكل صحيح ويمكنك الفوز بجوائز مالية ضخمة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
إليك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لبعض الدول العربية:
- للاشتراك من مصر على رقم 95450
- بينما الاشتراك من السعودية 650444
- وأيضا يمكن الاشتراك من الامارات على الرقم التالي 3636
- وللاشتراك من الكويت 96988
- كما يمكن الاشتراك من قطر على رقم 92510
- والاشتراك من البحرين على الرقم التالي 94000
- وفي حين رغبتك للاشتراك من عمان على الرقم التالي 90030
- وأيضا الاشتراك من الأردن على رقم 98850
- وللاشتراك من لبنان على رقم 33788
- ومن فلسطين يتم الاشتراك على الرقم التالي 6767
- كما يمكن الاشتراك من العراق على رقم 2777
- وفي حين الاشتراك من المغرب على الرقم التالى 922
- بينما الاشتراك من الجزائر على رقم 97711
تأكد من إرسال كلمة حلم إلى الرقم المخصص لبلدك واتباع التعليمات التي تصلك للمشاركة في المسابقة.