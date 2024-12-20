«بــدون زيــارة الفــروع» بنك الخرطوم فتح حساب bankofkhartoum من الهاتف وفقــا للوثائق المطلوبة

بعد الظروف الأمنية التي شهدتها السودان خلال الفترة الأخيرة الماضية، أعلنت وزارة المالية السودانية عن إمكانية بنك الخرطوم فتح حساب، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية من داخل وخارج السودان، كما دعا البنك إلى إمكانية تفعيل الحساب المصرفى الكترونيا، او فتح حساب جديد للسحب والإبداع والحوالة البنكية من خارج السودان، من خلال الفقرات التالية يمكنكم الاطلاع على كيفية فتح الحساب، وتفعيله، تابعوا معنا الفقرات التالية.

بنك الخرطوم فتح حساب

اليكم خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم ، وذلك للاستفادة بجميع الخدمات المصرفية من حيث السحب والايداع، يمكنك فعل ذلك بكل سهولة من خلال النقاط التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت او بنكك على جميع العملاء اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية. بعد ذلك قم بالضغط على زر “إنشاء حساب جديد”. عليك ادخال كافة البيانات في استمارة طلب الالتحاق بالبنك. قم بتحديد نوع الحساب من حيث النوع فتح حساب جاري أو توفير. بعدها قم برفع المستندات المطلوبة يشترط التوقيع. واخيرا قم بالضغط على كلمة “موافق” أو “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

بعد الاعلان عن إمكانية فتح حساب في البنك، أعلنت إدارة البنك عن إمكانيةبنك الخرطوم فتح حساببشروط تم الإعلان عنها، وبناء على رغبة متابعينا الكرام، نقدم لكم اهم شروط فتح حساب مصرفي في بنك الخرطوم، وجاءت الشروط كالآتي:

أن يكون العميل سوداني الجنسية. ان يكون عمر المتقدم 18 عام. يشترط الحد الأدنى للحساب 10000. الموافقة على جميع المعايير التي ينص عليها البنك. إن يكون لدى المتقدم حساب إلكتروني. من أهم الشروط أن يكون توقيع العميل على جميع المستندات والأوراق بوضوح. سداد كافة الرسوم الإدارية والمالية التي يفرضها البنك التأكد من البيانات المدخلة بشكل صحيح لقبول الحساب.

رابط تطبيق بنكك

لفتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين، اتبع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق.

التسجيل عبر تقديم بياناتك الشخصية (الاسم، رقم الهوية، الهاتف، البريد الإلكتروني).

رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وصورة شخصية.

اختيار نوع الحساب (جاري، توفير، إلخ).

إتمام التحقق عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

إيداع المبلغ الأولي إذا كان مطلوب.

استلام بيانات الحساب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

رسوم فتح حساب بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم للعملاء إمكانية بنك الخرطوم فتح حساب بسهولة عبر تطبيق “بنكك” أو من خلال فروع البنك، يتم فرض رسوم على فتح الحساب، حيث يُطلب إيداع مبلغ أولي قدره 10,000 جنيه سوداني، تخصم منه رسوم فتح الحساب والدمغات يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 عام فأكثر، مع تقديم إثبات هوية ساري المفعول.