“شــوف اسمـــك هسّـــه“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق من أبرز البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تحديث قوائم المستفيدين دوريًا لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفي هذا السياق، يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبات الجديدة وفقًا لآلية دقيقة تعتمد على الشفافية والعدالة لأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي وتخفيف الفقر، وتشمل الفئات المستفيدة الأرامل، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والعوائل ذات الدخل المحدود.

كيفية الاستعلام عن أسماء الوجبة الأخيرة 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي.

ثم تسجيل الدخول للموقع.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

اختيار الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها.

ثم اختيار محافظة المستعلم.

أخيرا الضغط على الاستعلام عن اسماء المقبولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن تتوافر الشروط التالية: