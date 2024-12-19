“حسـابك Online” فتح حساب بنكك برقم وطني بطريقة سهلة عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum.. افتـح حسابك بدون زيارة الفرع

بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة، أصبح من الممكن فتح حساب بنكك برقم وطني أونلاين، سواء داخل السودان أو خارجه، ويوفر هذا الخيار طريقة سهلة وآمنة لإتمام التعاملات المصرفية بسرعة، ومع ذلك، يتطلب فتح الحساب الالتزام بعدد من الشروط والمتطلبات التي وضعها البنك لضمان نجاح العملية، والتي سيتم توضيحها بالتفصيل خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

فتح حساب بنكك برقم وطني

يعد بنك الخرطوم من أبرز المؤسسات المالية في السودان، وهو يسعى دائما لتقديم حلول ميسرة لخدماته، في الآونة الأخيرة، قام بتفعيل خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت لجميع أنواع الحسابات، بما في ذلك الحساب الجاري، حساب التوفير، والحساب الاستثماري، وقد شهدت هذه الخدمة زيادة في عمليات البحث عن خطوات فتح حساب بنكك برقم وطني لعام 2024، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط كالآتي:

يجب ان يكون المتقدم حامل للجنسية السودانية.

وان يتخطى عمرة الـ 18 عما.

وان يكون لديه هوية وطنية سارية.

وان يقدم مبلغ 10 الاف جنيه سوداني على الأقل.

ويجب ان يكون لدى المتقدم بريد الالكتروني نشط.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

فتح حساب بنكك برقم وطني في بنك الخرطوم يعد خطوة متقدمة نحو تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان، حيث يوفر طريقة سهلة وآمنة للوصول إلى الخدمات المصرفية، ويمكن للمواطنين السودانيين فتح حساب إلكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية: