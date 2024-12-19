البنك المركـزي السعودي: فتح حساب بنك دال 360 عبر الموقع الرسمي d360.com.. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي

فتح حساب بنك دال 360 من أكثر ما يبحث عنه الجميع، وذلك وفقا لما تسعى إليه الحكومة السعودية استعداداً لرؤية 2030، وذلك في العديد من المجالات، وخلال هذه الفترة، ظهرت طفرة في مجال البنوك والتعاملات المصرفية ، وذلك من خلال الإعلان عن إطلاق اول مصرف رقمي داخل المملكة العربية السعودية، لعلك تتساءل عن خدمات بنك دال 360، وكيفية فتح حساب والاستفادة من خدماته، حيث يعمل البنك الرقمي على توفير كافة التعاملات البنكية إلكترونيا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية المميزة، من خلال هذا المقال نقدم لكم اهم خدمات البنك، وكيفية فتح حساب بنك دال 360، تابعوا معنا الفقرات التالية.

فتح حساب بنك دال 360

وفقا لما تم تداوله عن فتح حساب بنك دال 360 الرقمي اقبل الكثير من المواطنين السعوديين لفتح حساب بنك دال 360 واهم الخطوات اللازمه اتبع النقاط التالية:

اولا قم بتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لبنك دال 360 على الإنترنت.

بعد ذلك أقوم بالتوجه إلى ايقونة التسجيل في قائمه الانتظار.

قم بادخال بياناتك الشخصية من الاسم ورقم الهاتف والعنوان وغيرها.

اتصل بك رسالة نصية على هاتفك تتضمن كود.

قم بإدخال الكود في المكان المخصص له.

بعد ذلك قم بتحميل تطبيق بنك دال من على ابلكيشن بلاي ستور او جوجل بلاي.

خدمات بنك دال 360

أما عن الخدمات الجديدة، التي يقدمها بنك دال فهي خدمات متنوعة وجديدة تصب في مصلحة العميل لتوفير الوقت والجهد بالاضافة إلى مميزات فريدة: