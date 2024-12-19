موعد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025 بالعراق .. ومواعيد عطلة منتصف العام الدراسي ونهاية العام

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025 لجميع المراحل الدراسية مؤكدة التزامها بتنظيم العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب جاء هذا الإعلان في إطار خطة الوزارة لمواكبة سير المناهج الدراسية وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل العلمي كما تم تحديد رزنامة العطل المدرسية بما ينسجم مع التقويم السنوي هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الدراسة والاستراحة لضمان أفضل النتائج.

موعد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025 بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل الدراسية ستبدأ الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من الامتحانات التحريرية بالنسبة للمرحلة الابتدائية ستجرى الامتحانات التحريرية من يوم الخميس 9 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين أما امتحانات المرحلة الثانوية، فستبدأ يوم الأحد 12 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين أيضا تحتسب أيام السبت ضمن أيام الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات ستبدأ العطلة الربيعية من 1 فبراير 2025 لمدة أسبوعين على أن يُستأنف الدوام يوم 15 فبراير 2025.

مواعيد رزنامة العطل المدرسية

إليك مواعيد العطلات المدرسية الرسمية في العراق للعام الدراسي 2024-2025 بالتواريخ:

1 يناير 2025 رأس السنة الميلادية

6 يناير 2025 عيد الجيش العراقي

21 مارس 2025 عيد نوروز

10-12 أبريل 2025 عيد الفطر المبارك

1 مايو 2025 عيد العمال

17-20 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك

8 يوليو 2025 رأس السنة الهجرية

14 يوليو 2025 إعلان تأسيس جمهورية العراق

16 يوليو 2025 يوم عاشوراء

16 سبتمبر 2025 المولد النبوي الشريف

3 أكتوبر 2025 العيد الوطني العراقي

10 ديسمبر 2025 يوم النصر العراقي

العطل المدرسية:

عطلة منتصف العام: 27 مارس – 9 أبريل 2025

عطلة نهاية العام الدراسي: 21 مايو – 3 يونيو 2025

يرجى مراعاة أن بعض التواريخ قد تتغير وفق التقويم الهجري خاصة للمناسبات الدينية.