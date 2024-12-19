المباراة المنتظرة للقاء العمالقة .. موعد مباراة توتنهام هوتسير و مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها

تعد مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة في عالم كرة القدم، حيث تجمع بين فريقين من نخبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يتنافس الفريقان بقوة على تحقيق الانتصار لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب وإثبات جدارتهما أمام جماهيرهما العريضة تاريخ المواجهات بينهما يحمل الكثير من الإثارة والتشويق، مما يجعل هذه المباراة فرصة لإبراز مهارات النجوم وتقديم أداء مميز يليق بحجم التحدي.

موعد مباراة توتنهام هوتسير و مانشستر يونايتد

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 على ملعب توتنهام هوتسبير ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

تردد قناة beIN Sports HD 2

يمكنك استقبال قناة beIN Sports HD 2 على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11013 ميجا هرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات بالتردد التالي:

التردد: 11547 ميجا هرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل مباراة توتنهام هوتسير و مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يبدأ توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد مباراتهما اليوم في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالتشكيلين التاليين:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوسين، آرشي جراي، جيد سبينس

خط الوسط: إيف بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، دومينيك سولانكي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع: