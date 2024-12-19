اسعار السجائر في مصر اليوم.. سعر الدخان في الأسواق حالا

استقرت اسعار السجائر في مختلف المحلات والأسواق المعنية ببيع الدخان اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر 2024، بالإضافة إلى أن السجائر تمثل أبرز السلع الهامة أمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في معرفة أخر التحديثات التي تُجرى عليها، بالإضافة إلى إمكانية تعديل السعر بناء على طلب الشراء، وفي ذلك سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار الدخان بمختلف أنواعه في السطور التالية.

اسعائر السجائر في مصر اليوم

ومع التحديثات الأخيرة التي تمت على اسعار السجائر في مصر اليوم، بما يشمل كذلك كافة أنواع التدخين، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر السجائر نوع “كيلوباترا بوكس” إلى 38.75 جنيه.

فيما سجل سعر سجائر “كيلوباترا كينج” نحو 38.75 جنيه.

بالإضافة إلى علية السجائر “سوفت كوين” بلغت نحو 38 جنيه مع اختلاف طفيف من محل لأخر.

أما عن سعر السجائر “وينستون أحمر” فسجلت 60 جنيهًا للعلبة الواحدة.

سجل سعر علبة السجائر “وينستون سيلفر” نحو 60 جنيهًا.

تحديث أسعار الدخان الان

ولمعرفة باقي التحديثات التي تتم على أسعار الدخا في الأسواق، حيث إن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الحالي دون وجود أي إضطرابات بمختلف أنواع السجائر، وجاءت كما يلي:-