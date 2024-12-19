عيار 21 بكام النهاردة؟.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في محلات المجوهرات ارتفاعًا طفيفًا بعدة جنيهات وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب ، رغم التراجع الذي سجلته في وقت سابق، ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة لانخفاض سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أثر بدوره على سعر الذهب عالميًا الذي يعتبر العامل الرئيسي الذي يحدد حركة أسعار الذهب في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بقيمة 35 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعارها في بداية اليوم، اما اسعار الذهب بمختلف اعيرته فكانت كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: سعر البيع: 4297.25 جنيه، سعر الشراء: 4274.25 جنيه

سعر الذهب عيار 22: سعر البيع: 3939 جنيهًا، سعر الشراء: 3918 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: سعر البيع: 3760 جنيهًا، سعر الشراء: 3740 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: سعر البيع: 3222.75 جنيه، سعر الشراء: 3205.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14: سعر البيع: 2506.75 جنيه، سعر الشراء: 2493.25 جنيه

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30,120 جنيهًا، مع مراعاة أن هذا السعر قد يختلف من تاجر إلى آخر ومنطقة لأخرى حيث يعكس القيمة الفعلية للذهب.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.33% ليصل إلى حوالي 2619 دولارًا للأونصة (حيث تعادل الأوقية حوالي 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24).

أسعار السبائك اليوم في مصر

تعتبر السبائك الذهبية الخيار الأمثل للمستثمرين لنقاء الذهب الخالص بها، حيث تحتوي على عيار 24 الذي يعد من أنقى الأعيرة المتوفرة في الأسواق، اما اسعار السبائك الذهبية btc اليوم فكانت كما يلي: