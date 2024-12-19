طريقة الإستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 ورابط السداد

يهتم الكثير من الأشخاص السائقين في العراق حول البحث علي معرفة الغرامات المرورية الخاصة بهم، ذلك من باب الاهتمام والحفاظ علي سلامة وامن جميع السائقين، حيث كشفت الحكومة العراقية علي طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر منصة أور الرسمية، بدلا من الذهاب إلي الهيئة الرسمية الخاصة بالمرور تيسيرا عليهم، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم الخطوات اللازم فعلها علي الاستعلام علي الغرامات المرورية في العراق، أيضا طريقة سداد الغرامات المرورية كل ذلك واكثر سنوضحه لكم عبر هذا الموضوع تابعونا.

كيفية الاستعلام عن الغرامات المرورية بالعراق 2024

كشفت مديرية المرور العراقية عن آلية الاستعلام عن الغرامات المرورية من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة والتي تتمثل في التالي:

الخطوة الأولي: الدخول علي المنصة الرسمية أور.

ثم اضغط علي خانه الخدمات الإلكترونية.

انقر علي تحديد أيقونة الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية بالمرور.

يتطلب منك إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم قم بكتابه جميع البيانات المطلوبة.

ادخل الرقم الألماني الخاص بك.

انقر علي زر الاستعلام.

يتم إظهار قيمة الغرامة الخاصة بك، يجب الضغط علي زر السداد.

قم باختيار خدمة الدفع المتاحة لديك.

أخيرا: انقر علي زر التأكيد.

طريقة تقديم الاعتراض علي الغرامة المرورية بالعراق 2024

ويسهل تقديم طلب اعتراض على الغرامات المرورية، كما في الخطوات التالية:-

أولا: يجب الدخول علي موقع أور الإلكتروني.

ثم انقر علي زر الخدمات الإلكترونية.

تأكيد التسجيل عن طريق إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

قم باختيار خدمة المرور، ثم انقر علي زر الاعتراض.

يجب إدخال الرقم الألماني الخاص بك.

ثم انقر علي زر الاعتراض علي الغرامة المرورية مع تدوين التفاصيل اللازمة.

أخيرا: سيتم مراجعة طلبك وإرسال رسالة لديك بنتيجة الطلب.

خطوات تسديد غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم تسديد غرامات المرور داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-