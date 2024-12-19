“الـراعي الكـذاب” استقـبـل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واسعـد ولادك بأجمل الأناشيد

تردد قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي يعشقها الاطفال، فمنذ انطلاقها في عام 2008، أصبحت قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، فهي تجمع بين الترفيه والتعليم في قالب ممتع وجذاب، ما جعلها الخيار الأول للآباء والأمهات الباحثين عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة بيبي خيارا مميزا للعائلات العربية، حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم بأسلوب ممتع يعزز القيم الأخلاقية، مما يجعلها محط اهتمام كبير من قبل الآباء والأمهات، ويزيد من البحث عن ترددها باستمرار، وتسعى قناة طيور الجنة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والاجتماعية، من بينها:

تعزيز القيم الأخلاقية والدينية من خلال أناشيد وأغاني تحفز الأطفال على السلوكيات الحميدة كالصلاة، بر الوالدين، وذكر الله.

تعليم مهارات جديدة حيث تقدم القناة محتوى يساعد الأطفال على تنمية المهارات مثل الحساب، الألوان، والحروف.

الترفيه الآمن فهي تضمن محتوى خالٍ من العنف أو المشاهد غير اللائقة.

أشهر برامج وأناشيد القناة

تميزت القناة ببرامجها وأناشيدها التي رسخت في أذهان الأطفال، ومن أشهرها:

بابا وماما.

ماما جابت بيبي.

الراعي الكذاب.

يابابا سناني.

الفيل الطيوب.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024

للحفاظ على جودة البث وتقديم صورة وصوت بأعلى مستوى، حدثت القناة تردداتها على الأقمار الصناعية. إليك التفاصيل:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات