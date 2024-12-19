هنــا رابـط منصة نيوتن التعليمية في العراق وطـريقة التسجيل عبر newton.iq لمتابعـة المناهج التعليمية

كشفت وزارة التربية العراقية عن خطوات إنشاء حساب جديد على منصة نيوتن التعليمية في العراق لعام 2024، وهي منصة تم إطلاقها خلال فترة تفشي جائحة كورونا لتقديم الدعم التعليمي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير قطاع التعليم في العراق، وقد أثبتت المنصة فعاليتها، حيث لعبت دورا كبيرا في تسهيل عملية التعليم للطلاب والطالبات.

منصة نيوتن التعليمية في العراق

تعد منصة نيوتن التعليمية في العراق وسيلة فعالة لدعم الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، خاصة في الأوقات التي يعانون فيها من صعوبة في الفهم أو حل الواجبات، توفر المنصة حلولا سريعة ومبسطة، بالإضافة إلى شروحات واضحة لمختلف المواد الدراسية، مما يساعد الطلاب على تجاوز التحديات التعليمية بسهولة وفي الوقت الذي يناسبهم.

رابط منصة نيوتن التعليمية

تهدف منصة نيوتن التعليمية إلى تسهيل العملية التعليمية عبر تقديم خدمات متنوعة مثل توفير المحتوى التعليمي في أي وقت، وتمكين الطلاب من متابعة الدروس الفائتة إلكترونيًا، وتعزيز التواصل بين المعلمين والطلاب للحصول على الدعم المطلوب، وإتاحة نتائج الطلاب بسهولة، وتمكين أولياء الأمور من متابعة الأداء الدراسي لأبنائهم دون عناء، ولتسجيل حساب جديد في منصة نيوتن التعليمية، يجب اتباع الخطوات التالية: