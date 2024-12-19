سلي أطفالك تثبيت تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي بإشارة قوية

تعتبر قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى طفولي مميز تجمع فيه بين الترفيه والتعليم، فضلاً عن نقلها إلى باقة من البرامج التي يتعلم منها الأطفال القيم والأخلاق الحميدة، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، فيما يرغب العديد من المتابعين من معرفة أخر تحديث تم على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيف اعرف تردد قناة وناسة

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، والاستمتاع بتجربة رائعة ومميزة، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون نايل سات.

فيما يكون ترددها 11430.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز وناسة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

معرفة تردد وناسة على القمر الصناعي

ولمعرفة تردد وناسة على القمر الصناعي الأخر، والقيام بتثبيتها على جهازك الرسيفر، فيُرجى اتباع البيانات التالية:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

التردد الثاني 11270.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز الأخر 27500.

بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

خطوات تنزيل قناة وناسة على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات لكي يتم تنزيل قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، كما يأتي:-

قم بالإنتقال إلى ” Menu” على جهازك.

ثم يتم النقر على زر ” Installation”.

بعدها يُرجى النقر على “التثبيت اليدوي”.

حتى تتمكن من تحديد بيانات القناة من تردد وقمر صناعي ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على أيقونة “بحث”.

لكي تقوم بتنزيلها في النهاية.

مميزات قناة وناسة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، وفقًا لما يلي:-