المخالفات المرورية.. خطوات الإستعلام عبر موقع النيابة العامة ومصر الرقمية

يبحث العديد من المواطنين، وخاصة سائقي السيارات العامة والخاصة من الاستعلام عن المخالفات المرورية، ومعرفة قيمة المخالفة الواجب سدادها، بالإضافة إلى أن النيابة العامة للمرور قامت بإطلاق بإطلاق موقعها وبعض المواقع الإلكترونية الأخرى، لسهولة الاستعلام عن المخالفة، والقيام بسدادها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر الوقت والجهد اللازم على جميع المواطنين، وهو ما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع النيابة العامة للمرور عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالاستعلامات.

مع اختيار خدمة “الاستعلام عن مخالفات المرور”.

القيام بتحديد الرخصة ما إذا كانت رخصة قيادة عامة أوخاصة.

إدخال رقم السيارة في الخانة المخصصة لذلك مع استكمال البيانات المتمثلة في اسم والرقم القومي للسائق.

النقر على زر “بحث”.

بحيث تتمكن من معرفة تفاصيل المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة والقيام بتسديدها.

كيف استعلم عن المخالفات المرورية عبر مصر الرقمية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع مصر الرقمية، وفقًا لما يأتي:-