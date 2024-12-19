مزايا وعيوب شريحة eSIM الجديدة والهواتف التي تدعم الشريحة وكيفية تفعيلها

شريحة eSIM الجديدة تعتبر أثبات إلى التطور التكنولوجي المستمر، حيث ظهرت شريحة eSIM كبديل حديث ومبتكر لشرائح SIM التقليدية كما تعتمد eSIM على التقنية المدمجة في الهاتف بدل من شريحةمنفصلة كما في هذا المقال سوف نذكر بشكل تفصيلي مزايا وعيوب شريحة eSIM وأبرز الهواتف التي تدعمها في جمهورية مصر العربية أو في أغلب البلاد العربية.

ما هي شريحة eSIM الجديدة

eSIM هي شريحة إلكترونية داخل الهاتف أو الجوال تتيح للمستخدم الاتصال بشبكات الاتصالات دون الحاجة إلى شريحة SIM تقليدية كما يتم برمجة eSIM من خلال إعدادات الجهاز كذلك يمكن للمستخدم اختيار وتفعيل خطة الاتصال عبر تطبيق أو كود مخصص دون الحاجة لزيارة مزود الخدمة.

ما هي مزايا شريحة eSIM الجديدة

في البداية من مزايا شريحة eSIM: يمكنك تبديل شبكات الاتصال بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة يدوي.

تسمح بتخزين بيانات عدة شبكات على نفس الشريحة.

التخلص من منفذ الشريحة التقليدية يوفر مساحة إضافية يمكن استخدامها لميزات أخرى.

كذلك غياب منفذ الشريحة يعزز مقاومة الجهاز للعوامل الخارجية.

يمكن تفعيل خطة الاتصال فورا عبر الإنترنت دون انتظار شريحة مادية.

كذلك تقليل استهلاك البلاستيك المستخدم في شرائح SIM التقليدية.

كافة عيوب شريحة eSIM الجديدة

من عيوب شريحة: eSIM في حالة تعطل الجهاز أو فقدانه، يصعب استعادة رقم الهاتف بسهولة مقارنة بالشريحة التقليدية.

رغم انتشارها، لا تزال بعض الشبكات والهواتف لا تدعم eSIM.

تحتاج إلى خطوات إضافية لنقل eSIM إلى جهاز آخر، مما قد يكون معقدا لبعض المستخدمين.

ليست كل شركات الاتصالات تدعم eSIM، مما قد يحد من خيارات المستخدم.

ما هي الهواتف التي تدعم شريحة eSIM

من أبرز الهواتف الداعمة إلى ـ eSIM:

سلسلة iPhone XS وما بعدها iPhone 11, 12, 13, و14.

سامسونج: (Samsung) Galaxy S21, S22,وGalaxy Z Fold وFlip.

جوجل :(Google)هواتف Pixel 3 وما بعدها.

هواوي :(Huawei)بعض الطرازات الحديثة مثل. P40 Pro.

بعض الساعات الذكية مثل Apple Watch وSamsung Galaxy Watch.

أجهزة لوحية مثل iPad Pro.

كيفية تفعيل شريحة eSIM

من خطوات تفعيل الشريحة: تزويدك من شركة الاتصالات برمز QR لتفعيل الشريحة.

اذهب إلى الإعدادات ثم الشبكات بعد ذلك إضافة خطة اتصال.

استخدم الكاميرا لمسح الرمز وتفعيل الشريحة.

اتبع التعليمات لتفعيل الخدمة.

هل شريحة eSIM مناسبة للجميع؟