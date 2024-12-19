المؤسس عثمان الحلقة 175 الجديدة..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد قناة الفجر الجزائرية من الموضوعات الحيوية المهمة التي تزايد عليا البحث في الفترة الأخيرة حيث يعد مسلسل “قيامة عثمان” من أبرز الأعمال التاريخية التركية التي حظيت بشعبية واسعة في العالم العربي. يتناول المسلسل قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل، والصراعات التي واجهها في تأسيس الدولة العثمانية. يعرض الموسم السادس بعد نجاح المواسم السابقة.
مموعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس
الجزء السادس بدأ عرضه في 4 أكتوبر 2024، ويذاع على قناة ATV التركية كل أربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا أما بالنسبة للعرض الذي يكون مترجم إلى اللغة العربية يعرض على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر والساعة 10 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.
ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12034
- الاستقطاب: أفقي (H).
- كما معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
نظرة عامة على مسلسل قيامة عثمان
- للعلم يروي المسلسل قصة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية،
- تفاصيل رحلته لبناء الإمبراطورية العثمانية.
- كما يركز على التحديات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي واجهها عثمان، بما في ذلك الحروب والمؤامرات ضد أعدائه.
- للعلم بدأ عرض المسلسل في نوفمبر 2019.
- كما الموسم السادس يعرض حاليا، وقد بدأ في أكتوبر 2024.
- كذلك كل موسم يتكون من حوالي 30-35 حلقة، مع مدة الحلقة الواحدة تقارب الساعتين.
- يعتبر العمل نافذة على التاريخ العثماني في مراحله الأولى، حيث يركز على القيم مثل الوحدة، الإيمان، والعدالة.
- يتم تقديم معلومات تاريخية غنية مدعومة بعناصر درامية مشوقة.
- يعرض المسلسل على قناة ATV التركية بشكل أساسي.
- يتم بثه مترجماً على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس من كل أسبوع.
- أصبح المسلسل من أهم الأعمال التركية التي تعرض في العالم العربي والعالمي.