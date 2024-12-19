المؤسس عثمان الحلقة 175 الجديدة..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد قناة الفجر الجزائرية من الموضوعات الحيوية المهمة التي تزايد عليا البحث في الفترة الأخيرة حيث يعد مسلسل “قيامة عثمان” من أبرز الأعمال التاريخية التركية التي حظيت بشعبية واسعة في العالم العربي. يتناول المسلسل قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل، والصراعات التي واجهها في تأسيس الدولة العثمانية. يعرض الموسم السادس بعد نجاح المواسم السابقة.

مموعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

الجزء السادس بدأ عرضه في 4 أكتوبر 2024، ويذاع على قناة ATV التركية كل أربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا أما بالنسبة للعرض الذي يكون مترجم إلى اللغة العربية يعرض على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر والساعة 10 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H).

كما معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نظرة عامة على مسلسل قيامة عثمان