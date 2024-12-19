اسعار البطاطس اليوم.. سعر الخضار الخميس 19-12-2024

شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 من ديسمبر 2024 بمختلف أسواق العبور، فيما أن الأسعار يتم تحديثها بناء لاحتياجات المواطنين الأساسية، إلا أن ذلك يشمل كافة التحديثات الصادرة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية الخاضعة لمجلس الوزراء، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الخضار بكافة أنواعه في السطور التالية، لكي يتعرف عليه جميع المواطنين بمختلف المحافظات.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

ومع التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الخضروات ومن بينها اسعار البطاطس اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر، فإنها جاءت كما يأتي:-

وصل سعر كيلو الطماطم الحمراء اليوم الخميس إلى 8.76 جنيه للكيلو الواحد.

فيما أن سعر كيلو البطاطس بلغ نحو 13.62 جنيه للكيلو.

كذلك فإن سعر كيلو الليمون اليوم الخميس سجل نحو 31.46 جنيه.

فيما أن أخر تحديث لأسعار الخيار الصوب بلغ نحو 18 جنيه للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى وصول سعر الملوخية اليوم الخميس لـ 14.7 جنيه.

تحديثات أسعار الخضار اليوم الخميس

ومع استكمال بعد التحديثات التي تمت على أسعار الخضار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مع العلم أن الأسعار تأتي وفقًا للتحديثات التي تتم على مدار اليوم، ووفقًا لاحتياجات المواطنين، فإنها جاءت كما يأتي:-