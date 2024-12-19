فتح حسـاب بنكي بدون زيارة الفرع..رابط فتح حسـاب بنك الخرطوم عبر الاونلاين عبر تطبيق bankofkhartoum

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين في السودان من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير حيث في الفترة الحالية أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية من الأمور المهمة لكل مواطن يسعى للراحة من أجل إدارة أمواله حيث يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك المالية في السودان التي لها تطور تكنولوجي في الخدمات المصرفية عبر منصته الإلكترونية. لذلك سوف نوضح في هذا المقال الخطوات الدقيقة والمفصلة لفتح حساب بنكي عبر الإنترنت بكل سهولة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين

سوف نوضح لكم جميع الشروط والمتطلبات الأساسية من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم كما يلي بكل التفاصيل:

البطاقة الوطنية سارية المفعول

كذلك توفير إثبات العنوان (فاتورة مرافق أو عقد إيجار).

صورة شخصية حديثة

جواز السفر للمقيمين خارج السودان

أن يكون مقدم الطلب سوداني أو مقيم.

كذلك تجاوز 18 عاما من العمر

التمتع بالأهلية القانونية الكاملة في دولة السودان.

لا بد من توفير بريد إلكتروني للمتقدم.

يفضل توفير مبلغ 10,000 جنيه سوداني عند طلب التسجيل في بنك الخرطوم.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين