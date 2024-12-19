سعر طن الحديد والاسمنت اليوم.. مفاجأة غير متوقعة

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر 2024 بمختلف المحاجر والمحلات المتخصصة في بيع مواد البناء، فيما أن ذلك شمل كافة أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى أن التراجع جاء عقب قلة الطلب على شراء الحديد والأسمنت في الوقت الحالي، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات تتم على الأسعار في السطور التالية.

أسعار الحديد اليوم الخميس

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الحديد بمختف أنواعها، وكما قامت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء بتحديثه، وفقًا للأتي:-

وصل سعر طن الحديد “الإستثماري” إلى 38 ألف و40 جنيهًا، بتراوح 347 جنيهًا.

فيما أن سعر طن الحديد “عز” سجل نحو 40000 جنيهات.

بالإَضافة إلى وصول سعر طن الحديد السويس لـ 39 ألف جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر طن الحديد المراكبي بلغ نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى ووصل سعر طن الحديد من النوع العشري لـ 38 ألف و500 جنيه للطن.

كذلك فإن سعر طن الحديد الجيوشي سجل نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت في تحديثات اليوم

وعن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الأسمنت اليوم الخميس، فإنها نصت كما يلي:-